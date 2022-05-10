來自母親滿滿的情緒勒索！1名網友日前清明節時陪女友到對方父親靈前祭拜，沒想到他的母親得知後竟私訊女友罵「為什麼XXX掃妳家的墓，算什麼，真可惡」還罵對方破麻，母親甚至揚言要與該網友斷絕關係，要求他每個月給1萬孝親費，其他時間不用來往，罵說「20年養育之恩全被當作屁」。

該網友在Dcard上發文，他日前清明節沒有被家人通知要幫忙掃墓，因此他陪女友到女友父親的靈堂祭拜，而女友將照片上傳至Instagram後，竟收到原PO母親的訊息罵「為什麼（原PO）掃妳家的墓，算什麼，真可惡」，還罵女友事破麻，該母親之後也罵原PO「看你不起」，原PO則強調是母親本來就不喜歡女友，且家中氣氛很差，他也不願回去過節。

1名網友日前清明節時陪女友到對方父親靈前祭拜，沒想到他的母親得之後竟私訊女友罵「為什麼掃妳家的墓，算什麼，真可惡」還罵對方破麻。（翻攝自Dcard）

原PO母親之後怒罵說20年養育之恩全被當作屁，要求原PO以後每個月匯1萬孝親費，其餘就不用往來，「這輩子給我把帳清了，下輩子才不會牽拖再結孽緣」，原PO說母親本身與父親處不好，基本上已與婆家斷絕來往，如今又想與他斷絕關係，母親總認為周遭所有人都針對她，從不認錯、拒絕溝通，而她每次帶女友回家都會被母親嫌棄，反而還是女友家人每次都款待他。

其他網友則留言「真的很難理解這麼誇張，還能情勒孩子」、「我如果是女方的媽媽，我會希望我女兒分手，講白一點，家庭教育很重要」、「你媽媽很沒水準之外，對你滿滿的情緒親情勒索，真的可以不用聯絡」、「好可怕，只希望你好好保護自己跟女友」。