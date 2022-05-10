桃園航空城計畫如火如荼進行中，區段徵收工程C、D標案今動工，規模約828.6公頃，範圍橫跨大園7個鄰里，總經費約306億元，除規畫產業專用區、商業與住宅區外，也配合9條聯外道路，打造多功能生活圈。桃園市長鄭文燦表示，今開工代表航空城計畫進入實質開發階段，相信未來會讓大家看到航空城的價值。

桃園航空城區段徵收C、D標今正式開工，鄭文燦、交通部長王國材及內政部常務次長邱昌嶽等人出席動土儀式。鄭指出，航空城共有7區分標同時開工，代表進入實質開發階段，讓大家看見不只拓建機場，也發展多元產業，目前整體計畫尚在時間進度上，部分時程會配合居民要求微調，但整體時間架構沒問題。

航空城工程處說明，C、D標工程區規畫產專區、商業區和住宅區，亦有清華大學醫療園區，滿足商務、研發、居住、學術與醫療等多功能需求。住宅區設計將導入生態永續概念，保留7口埤塘和3條河，將自然綠意融入在地。產專區則會引入雲端運算、航空輔助、國際物流、生物科技、智慧車輛與綠能等6大產業。

交通方面，除發揮大眾運輸導向特色外，也配合9條聯外道路系統，包括國2甲線、國1甲線、台15線改線、台4線路段改善與桃5拓寬延伸等工程，未來將快速串聯內外交通。

另為秉持「一里一安置、先建後遷」原則，市府規畫將安置住宅和安置街廓列優先開發區，將配合工程進度提供選配居民進住，並開發必要出入道路，維持居民既有生活。