綾瀨遙首度與大泉洋合作就默契十足。（friDay影音提供）

綾瀨遙在最新主演日劇《前男友的遺書》中，飾演表面勢利、視錢如命的能幹律師「劍持麗子」，造型充滿俐落的美感，對於這個能自然說出「沒錢賺的工作，我不接」的角色，她透露當初拿到劇本時看得目瞪口呆，因為與自己的個性相差甚遠，但也強調其實劍持麗子是個熱心且正直的好人，自己非常喜歡這個角色，演起來相當開心。

在劇中不斷大啖各種美食的綾瀨遙表示，在拜讀過原著小說之後，對揣摩角色有很大的幫助，且會開始觀察身邊有哪些有話直說卻又非常理性的人。而與大泉洋第一次合作就相當開心，對方跟想像一樣、是個超有趣的人，講什麼都很好笑，讓拍攝現場氣氛融洽，她相當羨慕還開玩笑說如果有來生的話，想要成為大泉洋這樣的人；與大泉洋在拍戲現場印象最深的就是第一集在雪地翻滾，綾瀨遙說當下就覺得很有默契，馬上就感受到兩人會是很好的搭擋。

至於工作繁忙的綾瀨遙如何維持身心平衡，去年開始嘗試皮拉提斯的她透露，以前總會睡到最後一刻才起來梳洗，最近慢慢開始早起，起床後坐在廚房的椅子上慢慢喝杯水，然後做些簡單的伸展，讓身體慢慢甦醒，這也成為她每天起床後、出門前必做的重要步驟。此外，最近還迷上各種沖泡式的味噌湯，最愛的是雞肉胡椒口味，也成為綾瀨遙在忙碌的拍攝現場休息時，不可或缺的重要能量來源，她說：「喝一碗熱呼呼的湯就能獲得稍微放鬆身心的效果」。

至於前兩集看似已經將《前男友的遺書》標題主軸故事演完，綾瀨遙則要大家期待：「會加入原作沒有的原創內容！」該劇每周二在friDay影音同步跟播。