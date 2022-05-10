新冠疫情帶動全球電商蓬勃發展，看好跨境支付市場潛力，區塊鏈企業奧丁丁集團宣布，旗下奧丁丁支付OwlPay與金融科技企業Nium合作，提供海外企業一站式即時跨境支付服務，除了可以實現當日到帳，單筆跨境匯款手續費更低於10美元，將有效簡化傳統支付流程，大幅提升企業營運效率，首波將瞄準東南亞跨國企業、跨境電商與旅遊平台。

奧丁丁支付OwlPay與Nium合作，提供海外企業B2B一站式整合性服務，涵蓋自動化對帳、線上換匯、跨境支付服務等，並以開發者友善APIs串接企業內部管理系統，進行銷售訂單與供應商管理、財務對帳、線上審核，更可設定付款流程自動化。

此外，結合NIUM具競爭力的外匯利率與廣泛支付網絡，NIUM系統支援超過一百種幣別線上換匯，企業透過網頁即可即時完成國際匯款。

奧丁丁指出，這項新服務，主要瞄準擁有眾多供應商的跨國企業、跨境電商及OTA（Online Travel Agency），讓企業無需耗時耗力建立支付基礎設施，透過OwlPay良好整合金流與資訊流，可立即提升營運效益，預期將有效節省企業財務部門人力與時間成本達50％。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，這次與Nium合作，從境內金融服務延伸至跨境多幣別支付服務，並將OwlPay服務範疇自亞洲地區拓展至美洲、歐洲等，協助企業透過新型態支付提升營運效能及資金調度效率，透過OwlPay便捷即時匯款至各國。未來奧丁丁更將發表結合穩定幣的應用與多元支付網絡，推動金融創新。

OwlPay資深業務經理彭鈺真指出，目前全球跨境匯款手續費平均落在25至30美元之間，OwlPay單筆跨境匯款手續費低於10美元且實現當日到帳，小額支付亦可完整到帳，提供更快、更便宜的跨境支付。

此外，OwlPay支援6種幣別入金並可直接轉換當地貨幣匯出，各國企業僅需將款項一次入金至位於新加坡或香港的指定帳戶，即可進行多國匯款，位於新加坡及香港的企業更能直接以境內轉帳方式匯入款項。

奧丁丁表示，接下來瞄準的市場，將以數位經濟快速成長的東南亞為第一目標。據Google、淡馬錫控股（Temasek Holdings）與貝恩策略顧問公司（Bain & Company）所發布的東南亞數位經濟趨勢報告指出，東南亞2021年網路滲透率達75％，網路經濟GMV（Gross Merchandise Volume）達1,740億美元，預計於2025年達3,630億美元。