2022全國大專校院運動會高爾夫項目出現一項難得紀錄，台北城市科技大學高爾夫球隊在公開組及一般組累積奪下3金1銀，其中一般男子組團體賽更締造10連霸紀錄。

台北城市科技大學高爾夫球隊在2022年全大運由休閒系郭時雨在一般男子個人組完成2連霸，一般男子團體組更創10連霸王朝，公開男子個人組，除了休閒系呂孫儀同樣2連霸金牌外，亦獲得公開男子團體組銀牌。

呂孫儀以遙遙領先群雄的總成績奪冠後表示：「很高興再為學校留下好的成績，非常感謝這場賽事中學校老師的支持與協助，我會繼續努力、再創佳績。」郭時雨則說：「拿到個人和團體冠軍挺滿意的，這是我第一次打揚昇球場，感覺挑戰性十足，是跟國外很像的比賽場地，在這裡打出好成績讓我增添不少信心，希望明年在公開組發揮更好。」

曾任里約、東京奧運國家代表隊教練的城市科大休閒系老師曾秀鳳指出：「能到城市大學任教，將自己的專長分享給學生，讓大家同心協力締造佳績很開心。雖是有驚無險贏下10連霸，也證明台灣高爾夫的大學生開始動起來了，讓我想到與台北城市科技大學董事長鄭逢時的初衷慢慢實現。這幾年很開心帶領城市科大高爾夫球隊打出一片天，全大運高爾夫公開組、一般組共會產生8個細項冠軍，我們已在其中7個細項奪冠，只剩公開女生組團體組冠軍遲遲未到，成為下一屆全大運努力的目標！」