辣模辛尤里擁有H級傲人上圍，加上常不吝於分享大尺度美照，IG曾累積到267萬粉絲，但因被檢舉下架而被迫開新帳號重新經營；日前AV導演圤智雨公開她出道前的醜照，不過她的心情似乎沒有受到影響，今(10日)她又在IG公開辣照，還在胸前挖洞放送福利，讓網友看得大噴鼻血。

辛尤里今(10日)在IG分享一張辣照，畫面中她身穿性感薄紗洞洞裝趴在床上，對著鏡頭露出魅惑表情，衣服的「到處開洞洞」設計若隱若現；只見辛尤里不但香肩和美背現形，下身美腿的網襪縷空感也相當誘人，且前胸似是「上下挖洞」設計，讓她的H級雪白白嫩車頭燈從上下兩邊溢出，讓大批老司機看到暈，紛紛噴鼻血大讚：「性感皇后」、「好美」。

她昨(9日)也在臉書分享上身只穿粉藍襯衫，但中空大露火辣東南與西南半球的美照，把粉絲們電到理智斷線，還有人當場把她的美圖設為手機桌布。其實辛尤里不但愛分享性感照，也常PO出如半夜洗澡到一半停水的崩潰日常；前日她還搞笑秀出「鳳爪」(雞腳)說：「單身半年多的我，終於遇到一個厚實又讓我很有感覺的手」，與網友們的互動相當接地氣且親民。

辛尤里去(2021)年5月9日突然在IG發一連串負面文，疑似是感情出現問題，因此萌生輕生念頭，嚇壞不少粉絲；她事後再度發文，解釋手受傷不是因為輕生，是太過氣憤打玻璃杯導致的，她後來想開了說：「輕生了最後只剩別人寫給你的故事，而過去的努力也不就是一起埋進土裡而已」，要重新活得樂觀開朗搞笑，也令關心她的粉絲們感到寬慰。

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