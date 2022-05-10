桃園市大園區2017年曾因豪大雨導致中正東路、中華路91巷淹水達30公分，水務局揪出排水系統弱點，興建雨水下水道，全長1431公尺，可保護面積約87公頃及1.3萬居民，也讓大園都市計畫區雨水下水道建設實施率達到100％。

水務局今舉辦大園中正東路雨水下水道竣工啟用典禮，水務局長劉振宇說明，曾逐戶拜訪當地居民爭取支持，設計時也規畫最佳路徑，減少管線遷移，又因路上商家多，將每施工區段縮短，降低對店家營業的影響。

新建雨水下水道總長1431公尺，除在中正東路下方埋設1.8公尺排水涵管外，也設置兩截式水門與水位計，完工後，重要排水節點設置監控設備。劉振宇表示，此處將納入桃市智慧下水道監控系統，整合氣象資料，24小時掌握水情，將災害應變時間縮到最小，提高防汛減災能力，此工程完工後，也使大園都市計畫區雨水下水道建設率達成100％。

桃園市長鄭文燦說，大園市區中正東路下密布各種管線，還設有桃機專用通信和電力管線，因此施工複雜度和挑戰性都很高，且為避免影響工業區交通，工區也規畫夜間施工，把對民眾的影響降到最低，日後雨水下水道將採智慧化管理，降低維護和巡檢成本。

鄭文燦也直言，航空城計畫發展後也不能忘了舊大園地區，大園是連結青埔的航空城特區，具有發展趨勢，期盼未來推動各項轉型時，能保留大園文化特色，設置更多公共設施，讓新大園和舊大園結合成全新的航空城。