穆罕默德達利（左）一直想跟心儀的女孩吉雅瑪蒂告白。（台北双喜電影提供）

1982年第五次以阿戰爭，以色列為了報復恐怖份子用戰機空襲在黎巴嫩首都貝魯特的巴勒斯坦解放組織，戰火無情，平民百姓永遠首當其衝，壟罩在戰爭陰影下的孩子更是無辜，好萊塢天王天后音樂MV御用製作人同時也是新銳導演的奧亞力穆恩奈斯（Oualid Mouaness）的童年就是被這場無情的戰爭給摧毀，他自編自導《黎巴嫩的天空》正是訴說著他當年10歲在學校最後一天發生的事，「我和弟弟在陽台上看著空中的激戰，他當時才6歲，以為戰機會摔落在我們的頭上整個失去理智；同學們哭得茫然若失，學校出入口震天巨響，車子塞滿了道路，那是我第一天體驗戰爭，這部片就是我那天的回憶」，花了8年的時間，將故事搬上大銀幕。

電影找來黎巴嫩頭號票房巨星《我想有個家》女導演娜迪拉巴琪演出學校老師雅絲敏一角，她當年以《我想有個家》為貧民窟的孩童發聲，並以該片入圍奧斯卡跟金球獎，在坎城影展榮獲評審團獎和基督教評審團獎還有多項殊榮，娜迪拉巴琪回憶起1982年的戰役，當時她才8歲，突如其來的空襲讓她不得不離開學校，在混亂之中跟姊妹失去聯繫讓她感到非常恐慌，「這就是我想在電影裡扮演老師的原因之一，因為我非常了解這個角色，這是我們每個在黎巴嫩戰爭中長大的人都經歷過的。」正因為如此有共鳴，娜迪拉巴琪在後製《我想有個家》的空檔力挺演出，希望可以藉由電穎讓歷史不要一直重蹈覆轍。

該片是首部從黎巴嫩立場陳述1982年以阿戰爭的電影，從成年人跟孩童不同的觀點切入，故事敘述著黎巴嫩首都貝魯特一所貴族私立學校中，11歲的男主角威桑（穆罕默德達利飾）一直尋找著各種方法跟時機想要跟心儀的女同學喬安娜（吉雅瑪蒂飾）告白，另一邊，戰爭打得如火如荼，老師們彼此間在政治上有著意見分歧，擔憂著危機來襲，又要同時讓孩童們專注在考試上來隱瞞外面變天的世界，但愛作夢的威桑只有想著要怎麼跟女孩表達愛意，眼看戰火卻越來越近，校園大亂破壞計畫，他不知道這場戰爭會為生活帶來什麼複雜的變化，也不想管女孩到底跟自己的宗教信仰有沒有一樣，他只想知道：「到底怎樣才能告白成功啦！」

電影官方正式海報透露著在大人眼中看到的烽火連天，但在小男主角的眼裡，戰爭對他來說依舊是個未知的世界，相較大人眼中的寫實，小孩看到的是更加「童趣」的畫面，這或許也是因為他們對於世界更加有想像力；電影預告從一片祥和的樹林再看到鳥兒們像戰機一樣飛過，戰火下大人們的焦慮對比孩子們純潔的戀愛跟友誼，導演透過威桑來呈現戰亂之下孩童依然天真的一面，在孩子們眼中的希望是愛的形狀，該片也在2019年贏得多倫多國際影展（TIFF）「亞洲電影奈派克獎」（The NETPAC Award）等12個獎項，代表黎巴嫩角逐奧斯卡最佳外語片，將於6月10日在台上映。