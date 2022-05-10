大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡近日傳出擬赴港上市，瑞幸10日正式發表聲明澄清，目前不尋求在香港上市。

香港南華早報9日引述知情人士透露，指瑞幸咖啡正考慮在香港上市。瑞幸咖啡最新聲明表示，公司仍「致力於美國資本市場，並努力為股東提升長期價值」。聲明並稱，公司將繼續監測資本市場的發展，並評估為利益相關者提供價值的所有途徑，但目前不尋求在香港上市。

瑞幸咖啡發生3.1億美元的收入造假醜聞後，於2020年6月被迫從納斯特市場退市。該公司的存託憑證（ADR）繼續在場外交易。

華爾街日報報導，該公司過去一年與美國證交會（SEC）以及股東和債權人達成和解，目前正試圖翻開新的一頁。該公司最近還結束了美國破產法第15章的跨境破產程序。另外，瑞幸咖啡2022年4月被SEC納入「預定除牌名單」。

截至2021年底，瑞幸咖啡在大陸擁有6,024家門市。