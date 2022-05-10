受疫情影響，企業開始找尋RPA（Robotic Process Automation）的解決方案，將以往依賴人工處理的重複性工作，透過導入流程自動化軟體加以解決。來自台灣的伊斯酷軟體科技，不僅能做OA（Office Automation）的自動化，更攻克半導體業工業自動化（Industrial RPA），也受到VC的青睞，短期間內快速完成三千萬新台幣的種子輪及Pre-A輪的融資，投資方為華威創投及蜂行資本（Hive Ventures）。

疫情爆發以來，全球企業在分流和隔離政策下，面臨勞動力吃緊、運營中斷風險、遠程協作困難等問題，帶動RPA興起，國際上因此誕生了幾家RPA的獨角獸。RPA自動化解決方案能夠協助企業釋放勞動力，將員工投入在更高價值的領域，增加運營效率，開展長線布局。RPA平台多以No-code（無程式碼）為主，主要是要讓更多企業員工能自己上手，不需懂程式即可接軌流程自動化。

目前領先全球的RPA公司為UiPath及Automation Anywhere。UiPath去年登陸那斯達克，是2021年全球第6大科技股IPO，市值接近350億美元。Automation Anywhere目前估值接近70億美元，預計今年度上市。其他包含Salesforce、SAP、微軟及IBM都自行開發或併購了RPA軟體，證明該領域炙手可熱。國際市場研究機構Grand View Research預估，2030年全球 RPA 市場規模將達300億美元，其市場年複合成長率為38.2％。

伊斯酷軟體科技成立於2017年，擁有台灣製造業深厚的產業知識，再加上其獨特的電腦視覺技術，並提供非侵入式的 No-code 解決方案。除了提供OA的RPA以外，更成功攻克了工業軟體流程自動化這一大難題，為台灣科技供應鏈生態注入新的力量。

智慧製造導入RPA可以自動建立生產履歷、減少人為錯誤、自動監控及跨機台協作。例如機台在換料換線的過程中往往要針對新物料輸入許多機台參數，錯誤的參數往往造成價值不菲的損失。使用RPA可以降低此類人為疏失。

目前伊斯酷軟體科技多數客戶屬於半導體及光電產業。他們的產品能解決工具機台跨平台及跨機台的資料串接問題，運用流程自動化軟體，加速企業數位轉型，提升競爭力，已獲台灣不少知名企業肯定，也在近期獲得2022年智慧城市創新應用獎。

在VC眼中，伊斯酷軟體科技是令人矚目的後起之秀。蜂行資本管理合夥人李彥樞表示，伊斯酷軟體科技是少數能做半導體業和電子業的工業自動化，在半導體業，很多機台都是由工程師在執行重複的動作，例如記錄數據，輸入參數，點擊進行下一步。由於OT環境的不同，傳統的RPA技術在這裡無法施展。而伊斯酷軟體科技不但解決了這個難處，還能做到跨機台的資料串接，例如生產不同元件的工具機資料可以被同步，將有助於展開整個生產履歷的數據。

華威創投的合夥人張志成也表示，華威創投看中的，是伊斯酷軟體科技的技術，不但解決了其他RPA公司無法攻克的環節，更適合台灣製造業的數位轉型契機，未來在製造業這一段有很大的發展空間。