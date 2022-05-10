中共《解放軍報》證實本月6至8日組織海空軍與導彈部隊在台灣以東與西南空域進行實兵演練，受到國際上高度關注。大陸軍事專家分析稱，使用常規導彈部隊參與演練實屬罕見，這是對台獨分子發出的警告。而遼寧艦航母隊選擇在台灣東部海域演習，演練阻斷域外勢力對台灣的馳援，同時可以對台灣東部軍事基地實施有效打擊，阻止台灣戰機外逃。

《環球時報》指出，外界普遍將東部戰區這次演習與此前解放軍航母遼寧艦的行蹤聯繫在一起。多日以來日本防衛省連續公佈遼寧艦在西太平洋進行艦載機起降訓練，位置在沖繩縣石垣島以南約170公里的海域，日本海上自衛隊出動出雲號輕型航母進行情報收集與警戒監視，對遼寧艦起降艦載機，日方也以緊急升空戰機進行應對。

China PLA Navy aircraft carrier Liaoning conducts flight operations with J-15 and Z-9 in the southern waters of Ishigaki Island, Okinawa Prefecture, Japan, May 7.https://t.co/MREfcB979r pic.twitter.com/9evpsQ4oPA — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) May 8, 2022

此外，已實施近2年的軍機進入台灣南方防空識別區的行動也有增加，6日當天共軍出動18架軍機，9日還有1架可能是艦載直-10武裝直升機超低空飛行出現在東部空域。台灣軍事專家蘇紫雲受訪時表示，這些活動可能與距台灣500公里遠的遼寧艦編隊聯合演訓有關。

遼寧艦編隊在台灣東方海域及石垣島南方海域演練位置圖。（圖／日本防衛省）

大陸軍事專家宋忠平對此分析稱，共軍對台軍事準備沒有放鬆，一旦展開軍事行動，必須要對台灣全島實施包圍。他強調，「航母在台灣東部外海的占位非常關鍵，首先可以阻斷來自於域外勢力的馳援；其次可以對台灣東部的軍事基地實施有效的打擊，阻斷台灣戰機外逃。」

另外一位匿名大陸軍事專家則表示，共軍官此次實兵演練中提到常規導彈部隊是比較罕見的狀況。透露出的信息顯而易見是針對台獨。宋忠平則指出 ，共軍各軍種都有導彈部隊，此次演訓提及「常導」可能是集群打擊火力，是各軍兵種的戰鬥合力。未來，常規導彈將是首批打擊力量，一方面可以對台灣全境內包括機場、碼頭、軍事基地在內的固定目標實施有效打擊；另一方面可以打擊域外勢力實施干預而派來的航母、艦艇、飛機等移動目標，最大限度減少人員傷亡。」

宋忠平說，當前無論是美國主導的國際輿論環境還是台灣島內的內部環境都比較複雜，美國和台灣頻繁勾連，一再拿俄烏軍事衝突製造話題，挑釁大陸，企圖以武拒統，這無疑迫使解放軍加大了軍事準備力度。