遊戲廠商智冠科技（5478）公告4月營收4.69億元，智冠表示，4月整體集團服務穩健發展，且受益於數位廣告投放需求增溫，及子公司中華網龍IP授權手遊《吞食天地3：放置版》4月上線等因素，帶動營收月增3％，惟年減16.46％，今年1至4月累計營收19.64億元，較去年同期減少14.58％。

展望5月，智冠表示，中華網龍自製研發之仙俠MMOPRG手遊新作《天子傳奇S》已於4月進行菁英測試並同步開啟事前預約活動，帶領玩家體驗經典港漫的戰鬥養成樂趣。而旗下《吞食天地M》授權中國版本也將陸續加入全新大富翁玩法、城池爭霸戰、無界擂台、武將陣容等多項內容，並推出週年慶系列活動，增添營運柴火。

此外，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》5月初已更新推出全新戰場、世界王及神兵武器等多項內容，本週起也展開大型玩家活動「軍團爭霸賽」資格賽程。另外，代理線上遊戲《信長之野望Online》將於5月25日推出全新副本「夢幻冥泉」及BOSS等改版內容，吸引玩家回流。