周末出遊沒想法？「LINE熱點」全新創作功能「口袋名單」10日正式上線，將服務中的地點，變成用戶創作的元件，只要在LINE熱點中建立一個「口袋名單」，並在此名單加入幾個地點與少許說明文字，就能匯集成類似微網誌的網頁，輕鬆完成一篇好讀好看的實用資訊，公開發布後就可以持續累積觀看數。此外，用戶可為每個口袋名單加上主題，作者名稱也不會連動LINE帳號。LINE表示，「口袋名單」將LINE熱點服務中的實體地點化零為整，讓用戶可以打包自己的私房美食或景點，開創更自由、更輕量、更有趣的使用者生成內容（UGC，User-generated content）。

過往用戶透過LINE熱點分享地點時，每次只能分享一個地點，現在透過「口袋名單」，可以一次分享數個地點，在與親朋好友討論要去哪邊時，就可以創建或分享口袋名單，讓意見交流更便利。舉例來說，進入LINE熱點首頁，點選「口袋名單」就能看到許多被LINE熱點團隊挑選出來的各種超棒口袋名單，像是「貓奴必收–全台貓餐廳」、「芋頭控尖叫!!!五間芋頭控不能錯過美食推薦」、「我私心超愛的臭豆腐」、「2022澎湖花火節來啦！澎湖美食懶人包吃什麼看這篇」等。

此外，近期疫情升溫，也可以彙整自己常去的診所或藥局像是「有毛病就要看醫生」，或多接觸大自然，為自己的綠色秘境建立口袋名單，像是「登山新手也能輕鬆完成的小百岳」、「北台灣親子涼涼爽步道推薦」。

LINE熱點團隊觀察到，現今使用者注意力短暫，使閱讀行為碎片化，用戶不只愛看「短影音」，在閱讀方面也更加偏好短篇內容或懶人包。因此在介面設計方面，LINE熱點團隊特別為「口袋名單」設計了全新的精緻短篇內容格式，減少文字必須撰寫的份量，並且讓地點與圖片更加明顯，不僅大幅降低生成門檻，觀看體驗也非常舒服享受，快則短短幾秒鐘就能滑完一篇，也能選擇點進名單當中的地點一探究竟。

LINE熱點「口袋名單」有幾項特色，一是可以快速創建，再來每個每個口袋名單，都可自訂作者的頭像與暱稱，不會與LINE帳號連動，可以更自在地創作。此外，「口袋名單」也可以強化個人特色，無論是自家門口不為人知的特色小吃攤，或是與另一伴的共遊之地，皆可串成自己的口袋名單，紀錄專屬獨特回憶。

而有興趣的「口袋名單」，可直接LINE給家人好友，或分享到網路社群。此外，每個「口袋名單」都有獨立網址，複製網址即可另存在任何數位筆記或瀏覽器上。此外，若是從LINE熱點服務中，直接分享到LINE聊天室時，口袋名單在聊天室中，還會自動轉成漂亮的資訊分享小卡。

不同於在個別地點中留下評論，用戶精心製作的「口袋名單」，能在「我的」頁面中集中瀏覽，並持續累積公開觀看數，讓創作者一邊使用一邊累積成就感。

LINE表示，為為鼓勵用戶體驗這次的全新功能，LINE熱點加碼祭出「達人吃貨玩樂口袋名單」限時活動，2022年5月10日起於活動期間依指定方式分享給好友，雙方皆可獲得獎勵，活動總共將送出LINE PONITS 60萬點，單一LINE帳號最多可累積收集到LINE POINTS 5點，期望用戶一起來使用。