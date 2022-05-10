台灣之星下午網路大斷訊，4G、5G網路均收不到訊號，引發用戶怒火，就連立委高嘉瑜都是受災戶。台灣之星晚間發布聲明指出，今天(10日)下午1點多，因台電設備故障，導致機房電力不足，影響用戶連線；為表歉意，台灣之星將依其受影響時間及原服務契約約定減免月租費

NCC表示，依據「台灣之星電信股份有限公司行動寬頻業務服務契約」第33條的記載，如果影響訊號服務等在2到4小時之間，消費者可以主張當月月租費減收5%或是提供等值的電信服務。

對此，台灣之星發布聲明表示，今（10日）下午1點多，因受到台電設備故障的影響，導致台灣之星核網機房電力不足，造成數據及語音訊務出現不穩定現象，以致部分區域用戶連線受到不定時的影響。後續機房電力已於下午3點多恢復，通訊即陸續恢復正常。

針對受影響的用戶，台灣之星將依其受影響時間及原服務契約約定減免月租費。台灣之星感謝用戶一直以來的支持，對於本次事件造成用戶不便之處，本公司深表歉意。