27歲男星陳玹宇過去曾演過八點檔華劇《一個屋簷下》和《三隻小豬的逆襲》等作品，外型清新亮眼堪稱小鮮肉男神一枚；今(10日)他突然在IG限時動態透露自己「PCR確診」一事，他提到，前幾天察覺自己有喉嚨乾癢，甚至肌肉痠痛，且還有發燒症狀時，先自行進行了2次快篩卻都是陰性，直到今早凌晨喉嚨痛得更嚴重，決定到醫院做PCR，最後結果證實為新冠陽性確診，目前在家隔離中。

陳玹宇7日晚上感覺到喉嚨乾癢，隔天早上開始感到喉嚨痛症狀，且身體還有微微的熱感，體溫37.2，但快篩呈現的是陰性；直到下午開始出現發燒症狀，體溫再飆升來到38.8，只好先靠著吃藥降溫。

陳玹宇在IG限時動態透露自己從2度快篩陰性演變為「PCR確診」一事。（圖／取自陳玹宇IG限時動態）

昨(9日)陳玹宇喉嚨痛的情況仍未好轉，但進行了第二次快篩仍是顯示為陰性，又吃了藥舒緩症狀後，直到今(10日)早發現喉嚨的情況更嚴重了，體溫低燒，還開始有畏寒及胸悶症狀，最後決定去醫院做PCR檢測，得知結果為新冠陽性確診。

陳玹宇無奈表示：「身為小宅男，這陣子出門次數少到不行，再加上媽媽在百貨公司上班（她工作快篩也都陰性），所以在家我完全是消毒防疫小尖兵，真的完全想不到什麼時候讓病毒有機可乘，只能說面對這波疫情自己可能還不夠謹慎吧」。