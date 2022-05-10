新冠肺炎確診者人數不斷攀升，除了醫院急診室被塞爆，要取得抗病毒藥品也是一波三折，胸腔科醫師蘇一峰今晚在臉書表示，藥物存貨雖然看起來足夠，第一線醫護拿不到抗病毒藥物給需要的病患是事實。

蘇一峰今晚在臉書連發2文指出，近日有基層診所人員反映，由中央配送的抗病毒藥物取得不易，就算醫生開藥單，病人也領不到藥物，因為藥局沒藥可領。

基層診所護理師抱怨，藥物應該要下放到就近藥局，新北兩家合約藥局在永和跟三重，不解為何沒配給板橋亞東醫院跟土城醫院附近的藥局，直言下放藥局家數太少，被迫只能先給退燒藥給患者應急，也透露就算有處方簽，部分醫院藥局也不願接收，陷入「有單無藥」的窘境。

蘇一峰認為，台灣目前沒有缺藥物，但是流程還是有問題，許多確診者拿不到藥物，「沒有第一線醫護反應出問題去改善流程，流程怎麼進步？」，強調自己是真實反映基層醫療現況，不是在製造恐慌。