台灣賽車教父「廖老大」日前開直播大談5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」沒路用，若沒學以致用，不如高中畢業就業，引網友爭論不休，不僅釣出昆蟲系神人「吳沁婕」有感發文，部落客「黑貓老師」也在臉書發文，查了台大昆蟲系平均薪資，「85%的人薪水在4萬元以上。25%的人月薪有7萬元」讓他驚呆。

黑貓老師粉絲專業昨(9)日發文，他先表示「沒有要吵架」，因為不少同學求文「台大昆蟲系平均薪資如何？」，基於好奇便在各大求職網搜尋，結果讓他驚呆「85%的人薪水在4萬元以上，25%的人月薪高達7萬元」，讓他不禁感嘆自己的學校外文系月薪7萬以上的是「0%！」。

部落客「黑貓老師」查台大、中興昆蟲系畢業薪資，直呼兩間月薪資都很高。（翻攝自求職網）

不過該求職網問卷統計似乎是以整個學院一起算樣本數，不只是昆蟲系而是整個自然科學學系，黑貓老師也表示中興昆蟲系，月薪4萬元以上的畢業生有64%、7萬元以上的有17.1%。

貼文一出，網友看呆紛紛留言表示，「用昆蟲給老闆下蠱了是嗎」、「我為自己哭泣」、「其實腦子好的人做什麼都很容易賺錢」、「冷門都不冷門了」、「惦惦賺就好」、「很特殊的專業需求囉，自然待遇不一樣」。

另外也有網友分享「昆蟲系好多出來當步道課老師，家長搶破頭報名，一堂一個小孩500元起跳，週末可以帶4團，平日可以開固定班或跟幼稚園合作教學，什麼季節都有課可以教，完全靠大自然吃飯」。