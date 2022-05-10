快篩實名制上路，一堆人每天大排長龍在藥局外搶購，不少人抱怨，為何其他國家有快篩免費，台灣卻沒有，律師林智群今(10)日在臉書表示，這讓他想起了一件事情，並用一個例子神比喻，貼文一出讓網友炸鍋，有網友驚呼懂了。

林智群在臉書舉例指出，某律師原本一個案子收7萬，客戶來開會，酌收茶水費100元，被客戶抱怨，後來改成收10萬，茶水無限暢飲不用錢，客戶很滿意。林智群並說，不要以為有繳稅就可以吃到飽，就像質疑政府蓋馬路，怎麼沒幫你買車的邏輯一樣。

貼文引起網友熱議，紛紛回應「妙比喻」、「羊毛出在羊身上」、「免費的最貴，這句話很多人都無法領略」、「賓士維修車廠便當也是免費的喔」、「別的國家稅金要繳多少」、「就像發振興券一樣，都是您們自己的錢」。

不過也有人反嗆「我們是變貴，而且還沒有免費暢飲啊，其他國家是免費暢飲，卻更便宜或是不用錢啊，這個比喻恰好相反，更加證明台灣比別國貴，又沒有額外暢飲啊」、「哪敢奢求免費，政府用預算買回再加點價賣，還叫人民要乖乖排隊買才對」、「所以原價59元怕有人不珍惜，才改成100來限量發行」。

還有住在西班牙的網友指出，醫療這一塊是由當地各個自治區的區政府決定，去年疫情最危急的時候，他住的區有免費發放快篩，但是是用健保卡實名領，一個月領一次。