據新華網報導，大陸國家主席習近平10日下午與法國總統馬克宏通電話。兩國領導人就烏克蘭局勢交換意見，一致認為有關各方應支持俄烏通過談判恢復和平。習近平強調，中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中。要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

馬克宏則表示，在烏克蘭問題上，法方與中方擁有很多共識，願與中方在雙邊和多邊層面開展更加緊密的協調合作。而法國和歐盟也堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗。

習近平指出，過去5年與馬克宏保持密切交往，引領中法關係保持積極發展勢頭，推動雙邊合作取得豐碩成果，在應對氣候變化、生物多樣性保護等問題體現大國責任擔當。

習近平強調，要通過雙邊對話機制規劃好未來5年中法合作重點，在推進民用核能、航空航太等傳統領域合作同時，加大推動人工智慧、清潔能源等新興領域合作。中方願擴大法國優質產品進口，歡迎法國金融、高技術企業赴華展開合作，希望法方為中國企業赴法投資合作提供公平、公正、非歧視的營商環境。

此外，也要利用好2024年中法建交60周年、巴黎奧運會等重大契機，加強中法人文交流，促進相互瞭解。中法要堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持世界多極化和經濟全球化。