被譽為「最美小龍女」的55歲港星李若彤，出道多年仍維持凍齡美貌和結實身材，是演藝圈著名美魔女，但近日她分享做運動的影片，卻因為瘦到像火柴人，網友看了都要她不要再瘦下去了。

李若彤近日曬出運動影片，寫下「等我走出這道門，一身肌肉嚇到人」，並標記「運動的快樂你想不到」，只見她穿上長袖外套和貼身長褲，整個人看起來完全沒贅肉，身材相當纖細。

之後她把外套脫掉，剩下運動內衣，結實腹肌相當明顯，完全看不出已經55歲，身材好到不像話，讓網友看了都驚呼「還是那麼美，知性優雅大方」、「姑姑太厲害了」、「自律的人太可怕」、「這身材無敵了，好羨慕」。

李若彤被指瘦到變皮包骨。(圖／取自李若彤抖音)

不過也有不少網友認為她太瘦了，都變成皮包骨，宛如火柴人一般，「太瘦了，還是胖點好看」、「這身材還有必要健身嗎」、「感覺有點乾巴巴」，但也有人幫緩頰，她健身不是為了瘦身而是為了身體健康。

李若彤靠著健身維持緊實體態，不僅絲毫沒有贅肉，還有二頭肌、背肌和川字腹肌，超自律的生活讓網友都望塵莫及。