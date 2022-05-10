疫情升溫使防疫居家相關需求大增，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布一份網路調查報告，顯示近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾高達85％，與去年同期相比成長逾20個百分點。觀察到在超商、量販均陸續投入外送市場，以及防疫升級隨之發展出的安心新配套服務，如零接觸配送、整點消毒外送箱，預期將為興起另一波成長動能。GO SURVEY也提出生鮮外送市場趨勢商機。

過去民眾購買生鮮食材時，習慣到實體通路「可摸到」才會採買，然而近期疫情越來越來嚴峻，根據GO SURVEY調查發現，近一年曾使用「網購平台」購買生鮮雜貨的民眾就高達85％，其中以兩大量販店品牌家樂福和COSTCO線上購物成長幅度最高，而全聯小時達推出不到一年也帶進13％使用率，看得出超市及量販龍頭品牌持續帶動生鮮外送市場新趨勢。

「生鮮外送市場蓬勃發展，拓展年輕男性新客群啟動新消費動能」。疫情讓國人宅在家的時間變長，並選擇以外帶外送取代出遊及內用。GO SURVEY調查就發現，外送平台擴散生鮮雜貨市場後也帶入18～39歲未婚男性消費族群，每位未婚男性消費金額高於整體平均，對比於過去網購平台以熟齡、已婚、家庭客群為主，外送業者為生鮮雜貨市場注入了新消費動能。

「速度戰搶攻30世代心佔率，年輕族群重價格優惠，熟齡族群在意商品新鮮度」。消費者對於外送平台需求以優惠活動、價格、送餐速度為主要考量因素之一。GO SURVEY調查報告顯示，民眾對於生鮮外送配送時間願意等候37分鐘到貨；生鮮肉品及零食乾貨網購則期待4天內送達；其他用品藥妝家電服飾品項皆期待在一周內到貨，其中更發現30～39歲客群願意等待時間較短，成為最講求速度戰的主要消費族群。

除30世代在外送平台最在意配送速度之外，年輕世代消費族群（20～30世代）更關注在價格、免運、優惠活動及商品種類；而熟齡族群（40～50+世代）則較重視商品新鮮度、商品品質及包裝是否專業，可見外送業者需針對平台不同年齡族群進行差異化及客製化的溝通，養成對於外送平台的品牌黏著度。

「自煮防疫夯，生鮮雜貨市場成為外送平台新戰場」。疫情加速宅經濟發展，零售業者積極搶攻電商與外送市場，生鮮雜貨外送服務已成為超商、超市、量販的兵家必爭之地。

其中，愛買量販店長期提供最新鮮的生鮮雜貨用品，給予消費者豐富的選擇，近期更特別為APP會員推出獨家優惠活動，5/4至5/31只要結帳刷愛買APP會員條碼（不限支付工具），單筆結帳滿百並累點成功加贈HAPPY GO點數5點（單筆消費不累贈），每個帳戶最高贈30點，鼓勵消費者只要一支手機就能享有零接觸安心服務。

而city'super則在每週四及週五專屬會員日，持HAPPY GO卡單筆消費滿千即享點數3倍回饋。不論是高檔食材還是新鮮生鮮食品，都能在city'super一站式購足，在家也能享有儀式感，盡情享受宅家自煮新滋味。