美國聯準會於今年開始啟動升息，5月4日如期再次升息兩碼，債券市場波動加劇，也連帶增加投資人對固定收益產品的疑慮。施羅德投信認為，在升息環境下，非投資等級債擁有的較高收益、一直都是因應債券市場波動的不錯選擇，特別是全球經濟正向、企業持續表現，因此不妨在今年將非投資等級債基金納入組合中。

施羅德投信指出，根據歷史經驗，升息循環初期反而是布局非投資等級債的最佳時機，在歷史兩次升息期間、全球非投資等級債指數累積報酬率都超過30％，為主要債券中表現最佳。

因為在此環境下，全球經濟持續復甦以及企業正向表現，皆對非投資等級債市場有利。此外，投資非投資等級債券時，也需留意企業違約問題。然而根據數據資料，非投資等級債券發行企業之違約率在2021年初達到高峰後已經向下，代表受惠歐美經濟重啟、景氣復甦，預估未來違約率亦將逐步降低。

另外，觀察到，雖然美國處升息環境，現階段美國非投資級債券利差與歐洲非投資級債券利差仍屬歷史相對高點，因此預期未來仍有機會吸引資金大量流入。可留意的是，相較美國，目前歐洲仍維持更寬鬆的貨幣政策，因此施羅德投信認為在布局上，歐洲非投資等級債券的潛在資本利得空間更為可期，必須要納入。

非投資等級公司債前景看好，而今年獲得三項基金大獎的施羅德(環)環球非投資等級債券基金以「123」三大特色，期望打造符合投資人需求的商品。

「1」應俱全：不重壓單一國家，多元布局全球非投資等級債券，不必猜測市場即可同時掌握美國、歐洲、英國等區域非投資等級債之投資機會。

「2」重靈活：第一重，基金靈活調整循環性產業配置，根據市場現況調整持債產業比重，掌握經濟循環脈動；第二重，資產配置靈活轉換，根據市場利率及違約情形靈活調整投組配置，最高配置30％於投資等級債、公債或現金。

「3」層風控：第一層，持債超過五百檔充分分散風險，降低單一發行人對投組影響；第二層，多元區域配置，分散單一市場波動衝擊、維持較佳債信品質，降低一旦景氣反轉、企業獲利下降時的違約風險；第三層，嚴格把關匯率風險，匯率完全避險回美元。

施羅德投信強調，投資人選擇非投資等級債券基金時除了應考慮上述因素，更需要注重中長期報酬、留意風險波動等等，建議不可只著重配息而忽略基金整體表現。