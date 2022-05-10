國民黨立委蔣萬安周六上午確診新冠肺炎後，蔣萬安晚間與台北市議員徐巧芯在臉書直播時也宣布，妻子石舫亘與僅9個月大的二兒子蔣得宇也確定確診，目前正由他自己照顧中。晚間直播過程，蔣得宇也不時躁動、傳出咳嗽聲，意外搶鏡。

蔣萬安表示，他的妻子昨天晚上快篩陽，在爺爺奶奶家的「這一隻」二寶（指螢幕中的蔣得宇），昨晚也突然發燒到38.5度，妻子趕快坐防疫專車去做PCR，二寶也由姑姑送到醫院PCR，結果很不幸都確診。

蔣萬安說，醫生診斷後發覺二寶還很有活力，認定應該是輕症，就建議看是不是要跟媽媽或確診的爸爸一起照顧，後來就決定全家團圓在一起。蔣也提到，二寶高燒時沒精神，回家吃退燒藥，喝點奶，精神又來了，開始又很有活力玩玩具。

蔣萬安也提到，現在很擔心念小五的長子蔣得立，這幾天打電話詢問身體狀況都說還好，再密切觀察幾天。蔣萬安說，現在很擔心小朋友去學校，因現在疫苗施打普及率、藥物等很多沒到位，擔心確診後風險高，如果可以請防疫假會比較好。

不過蔣萬安也爆料，蔣得立班上現在已改為線上上課，蔣得立也很愛線上上課，因為每天不用早起去學校，線上上課也比較輕鬆自在，但他也有發現「兒子會切換螢幕」，特別提醒兒子上課絕對不可以偷偷玩別的遊戲，「不過這很難避免啦」。

蔣萬安也說，看蔣得立上課時，同學都非常喜歡講話，彼此聊天，老師很辛苦、很崩潰。

晚間直播過程，徐巧芯也讓愛貓花花入鏡，並介紹花花有自己的小沙發，玩具是國民黨發言人白喬茵送牠的。但因為花花在螢幕中一臉慵懶，有網友就留言開玩笑說「那隻貓真的看起來很欠打」，還讓徐巧芯無奈反問「為什麼要打花花」。