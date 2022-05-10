YouTuber「勾惡」與連千毅日前隔空互嗆，甚至還險些從空戰演變成陸戰，連警局都被驚動緊盯兩人動向，經道上大哥出面喬事後才終於告一段落。勾惡在IG貼出聲明書，證實NFT事件的受害者已經向連千毅提出刑事告訴，其中一名受害者直播主「Mini蝶」（謝鈴津）今(10日)在臉書發文感謝勾惡這段時間的幫助，但文中卻意外爆出勾惡「握有小三醜聞」；對此，連千毅稍晚也做出了回應。

直播主Mini蝶今(10日)在臉書發文，附圖並貼出勾惡的聲明書；她在文中開頭就提到還有隱性受害者的存在：「受害者到現在還沒提告或報案的原因是因為連千毅有黑道背景，怕個資被連千毅知道，會被連千毅找麻煩，但現在勾惡站出來幫大家擋這些攻擊，所以我們會去報案！」；她並感謝勾惡對受害者盡心盡力毫無回報地幫助，爭取該有的權益，為受害者發聲。

Mini蝶讚勾惡沒曝光「小三醜聞」資料，連千毅稱造謠炒流量。（圖／取自Mini蝶臉書）

她說：「我親身感受到勾惡在這段期間承受到相當大的輿論壓力，經由此事件延伸出比事件還要惡劣的問題，還把勾惡本人身份被起底，導致媒體大肆報導轉移焦點、斷章取義、攻擊並抹黑勾惡！」，認為勾惡在媒體戰落於下風遭到抹黑，以受幫助者的角色發聲力挺勾惡。

除了感謝勾惡之外，Mini蝶也大讚勾惡的就事論事：「看到有其他受害者把小三還有很多醜聞的資料給勾惡，勾惡都沒有公開，只針對此事件去做處理，就事論事，並沒有刻意抹黑和炒流量！」；貼文一出也引發網友議，直呼：「連千毅不是寵妻魔人嗎，怎麼可能背叛娜美？」

對此，連千毅表示：「不用理他，造謠炒流量」；連千毅過去一直強調未來將把重心放在愛心公益上，今(10日)下午他也到永和探望清寒家庭，並發放物資提供幫助，對於又被無端爆料不願再多做回應。整起事件兩造各持說法，真相如何還有待後續司法程序釐清。