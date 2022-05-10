大陸網紅李子柒在2017年開創個人YouTube頻道後，在2021年2月被金氏世界紀錄認證，粉絲訂閱量創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的世界紀錄，但從該年7月李子柒頻道就未曾更新，儘管偶爾出席活動，但全世界粉絲都好奇「她去哪了？」；今年3月李子柒助理透露她去了甘孜外，4月30日她罕見發聲並附上近照，讓網友激動喊話「仙女姊姊趕快更新吧」。

大陸網紅李子柒在2017年開創個人YouTube頻道，影片題材多半是生活寫照，而風格像是紀錄片，親身體驗生活中可能會接觸的事物，多半沒有太多對話，只看到李子柒在鏡頭前自然地「生活」；2018年時頻道還只有10萬訂閱，沒想到2019年就突破百萬，2020年更衝上千萬訂閱，還在2021年2月創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的金氏世界紀錄，而目前則有1690萬訂閱。

當時李子柒的爆紅在全世界都引起熱烈討論，連台灣最夯論壇《批踢踢實業坊》都曾有鄉民分析過，指出李子柒影片題材很用心，看影片時能發現她的作品文字不多，甚至幾乎沒有業配和廣告，是真實的文化輸出取向，反觀那些賣弄身體換取點閱率和抖內的YouTuber，質感差很多。

今年3月李子柒助理透露她去了甘孜外，4月30日她罕見發聲並附上近照，讓網友激動喊話「仙女姊姊趕快更新吧」。(圖/ 摘自李子柒微博)

但自從2021年7月14日李子柒更新完影片《柴米油鹽醬醋茶》後，至今都沒有新作品，停更後也讓粉絲好奇她去哪了，或是她遇到什麼困難了；後續才有越來越多人跳出來爆料，李子柒在和投資方有意見分歧，合約和版權有糾紛等狀況，她也決定改用別的方式「繼續做好非遺文化的傳承和傳播」。

李子柒的頻道已停更近10個月，偶爾都會有網友到影片底下留言問她去哪了，或是什麼時候更新；直到今年3月李子柒的助理在微博發文，透露她去了甘孜，給當地孩子送學習和生活所需用品，證明她還是那個充滿正能量的李子柒。

不過，意外的是，李子柒4月30日親自在微博公開聲明，原來在她「消失」的這段時間，在各大社群或影音平台上，有超過300個帳號在模仿「李子柒」，擅自盜用照片或是商標，企圖誤導大眾做違法行為，才讓她氣得發聲明，表示會採取法律途徑，追究網路違法者的犯罪責任；最後更驚喜地放上一張背影照，長髮飄逸又纖細的身影，卻比一般人對想做的事情還要堅定，也讓粉絲相當激動，紛紛留言敲碗她的新作品。