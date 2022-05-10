去年在台中一處果園誤中套索的大公熊，9日在距南投仁愛鄉武界產業道路附近發現遺體，為此，屏科大黑熊媽媽黃美秀在個人臉書寫道，這明顯就是人禍，祈願還給台灣黑熊本來的山林面目、一個安全無虞的家，噩耗...對不起。

黃美秀表示，多次山豬吊虎口餘生之後，大雪山黑熊711於日前在管理單位的努力和眾人祝福下，於4月24日返回野外的711。今日，竟終難逃一劫。

這明顯是人禍，但死因也待檢調單位進一步釐清，如此我們才能更清楚掌握台灣黑熊野外的存續威脅。熊體上的傷是如何造成的，人為致死因素到底為何？人造衛星追蹤頸圈那兒去了？

她也說，這聽起來有點像馬後炮，我知道。這個野放地點在當初的野放會議中是我評價中最低的，因為人為活動干擾相對地多且恐對熊不友善，以及我過往的實地調查顯示，此區熊相對出沒頻度就很低，因此總有人為的理由存在。

會議上，我提了2次這非上上之選，但管理單位或有其他的考量，我不便堅持(應該也沒用)，後續野放事宜我也不再插手。然我最擔心的事卻仍是發生了，而且比我預期的快了點，真的很難過。

這熊死再次向國人宣告，台灣野外黑熊的生存環境並沒有我們預期中的安全，民眾對於黑熊保育觀念的提升還有許多值得努力之處，這真的不是一蹴可幾的，也很值得我們持續檢討改善。熊野放的狀況很多，本非易事，但讓瀕危而健康個體重返山林是正確的方向，然這一路上也都是我們重要學習的課程。

最後，辛苦711了，也辛苦東勢林管處所有工作人員了，十分感恩大家盡心盡力。Dear 711，願您安息，對不起。因為見證您的種種苦難，我相信我們必會更努力並用智慧協力來消弭不必要的殘害，還熊本來的山林面目，一個安全無虞的生活空間。