金管會統計，今年截至5月9日，防疫保單理賠件數達2.79萬件、理賠金額新台幣10.81億元，平均一件理賠3.8萬元。隨防疫保單理賠潮逐漸顯現，金管會也首次公布，共有12家產險公司銷售防疫險，其中有2家賣破百萬件。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

金管會今天公布，今年截至5月9日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達240萬件，保費收入18.51億元，理賠件數2.79萬件，理賠金額10.81億元。短短10日內，防疫險理賠金暴增2.06億元，更已達保險公司今年收下防疫險保費收入的58%。

防疫保單讓產險公司財務面臨巨壓，市面上仍可購買的防疫保險商品幾乎以疫苗險為主、一般法定傳染病防疫險已寥寥可數。截至5月6日為止，共剩下11家保險業者銷售25張防疫保單，其中疫苗險就占17張。

今年截至5月9日止，疫苗險承保件數126萬件，保費收入5.01億元，理賠件數2713件，理賠金額0.95億元。

金管會主委黃天牧今天在例行記者會表示，因疫情擴散、確診人數增加，原有保單承保的危險發生率增加，保險局對各公司可能出險情形都有估計，也請各公司董事會提出規劃；產險公司流動性或其他財務問題的確可能發生，但不見得現在就有這些問題，現在各公司都有在處理、密切注意。

黃天牧指出，依目前防疫保單出險情形，產險公司可能出現營收赤字，牽涉公司未來增資規劃，作為監理機關，維護保戶權益、個別金融機構健全經營、維持整體市場穩定都相當重要，保險局將密切注意各公司發展情況，做最好的安排。

近期防疫保單之亂，外界關注消費者權益和金融機構健全經營在監理機關權衡下是否有先後順序，黃天牧表示，兩件事都重要，理論上也不應出現矛盾，金融機構本應照契約理賠，若理賠結果造成金融機構損失、必須增資，那就增資。

金管會保險局長施瓊華強調，保險公司和保戶簽訂保險契約，就有履行契約的責任和義務，保險公司履行和客戶的合約關係，是保險公司最重要的核心價值。

目前19家產險公司中，共有12家銷售防疫保單，有2家銷量逾百萬件，3家銷量介於50萬件至100萬件，2家銷量介於30萬件至50萬件，5家銷量在30萬件以下。