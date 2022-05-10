為順應國際永續趨勢，合庫指出，已於今年4月底順利導入ISO 20400永續採購指南並獲英國標準協會（BSI）查核通過，成功將永續概念落實在採購單位及擴展至合作供應商。

而在合庫董座雷仲達指示之下，合庫已組成「永續採購推動小組」，透過教育訓練課程，讓負責業務同仁認知相關永續議題，經由全面檢視現行採購作業及實務，鑑別出可能產生的風險與機會，逐步制定永續採購政策、供應商管理等程序文件，明定確立管理流程，降低採購風險。

對此合作金庫董事長雷仲達表示，永續發展已成為全球追求的普世價值，為此將秉持永續採購指南精神，將環境、社會、公司治理意識結合於企業營運之中，制定永續採購政策七大理念，建立明確方針，作為日後採購管理依循的方向。

合庫也指出，希望在導入該指引後，能順利在原有的採購運作模式中，加入更完善的永續管控機制。

對於綠色採購的執行，合庫說明，已優先將具節能與環保標章等產品列為採購項目，又以資訊類採購為最大宗，抱持一貫「綠色營運 友善環境」的初衷，辦公修繕工程以綠建材為原則，落實低碳營運與環境永續；並持續推動供應商管理政策，要求供應商簽署環境永續條款承諾書及共同遵循各項環境永續、勞工與人權等事項，期許供應商同心齊力實踐企業社會責任。

此外，合庫先前已陸續通過「ISO 50001能源管理系統」、「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證等，並承諾於111年底前完成海內外全據點之溫室氣體盤查，了解自身營運所產生的碳排放，進而落實能源管控及節能減碳(量)，積極接軌永續發展目標（SDGs）。