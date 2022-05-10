台灣近期面臨新冠肺炎疫情爆炸、醫療量能吃緊與缺乏快篩等醫療物資的窘境，有網友10日向名嘴「宅神」朱學恒私訊提到，自己有位女同事有一天很生氣，說「2024要投國民黨」，並說明她生氣原因。受邀上直播的前民進黨立委郭正亮聽完忍不住笑場；朱學恒則直呼，自己從來沒看過好好一個女生，可以罵三字經這麼多次。

宅神10日在臉書直播，談及台灣民眾近期買不到快篩劑的狀況，並在節目中念出有網友向他表示，「我有個女同事有一天很生氣，說2024要投國民黨」，問她原因，女同事表示，她請朋友寄唾液快篩試劑來台，要自用檢測，結果前兩天卻被通知，要繳2000元台幣跟簽切結書才能領，該網友表示：「那就繳給那個單位啊，繳錢後多久能拿？」

宅神繼續唸出網友留言，女同事表示「要審30到60天」。受邀上直播的郭正亮噗哧一笑表示，「疫情到那時候都快完了」；宅神直呼，自己從來沒看過好好一個女孩子，邊講事情邊罵「三字經」那麼多次。