全球第四大穩定幣TerraUSD 10日暴跌三分之一，最低降至0.67美元，美元穩定幣的宗旨是保持價值在1美元，TerraUSD與美元脫勾引發投資人恐慌並拋售資產。TerraUSD大跌也成為比特幣10日早盤跌破30,000美元關卡的推手之一。

TerraUSD延續周末跌勢，根據Coingecko報價顯示，10日早盤一度挫低至0.67美元，午盤過後跌幅收斂至9.5％，報0.9美元。

穩定幣顧名思義是一種與傳統資產掛勾的數位貨幣，例如美元。美元穩定幣即是與美元維持在1:1的匯率。穩定幣在加密市場動盪之時，是熱門的資金避風港，並且也是常見的交易媒介，被交易員用來移轉資金和做其他加密貨幣投機買賣。

穩定幣通常有債券、現金和其他易於變賣的美元債券作為後盾。有別於傳統穩定幣，TerraUSD是俗稱的演算法穩定幣，背後沒有任何資產支持，而是依賴金融工程來維持與美元的匯率連結。

市場觀察家批評沒有資產支持的TerraUSD帶有風險，該數位貨幣依賴交易員將貨幣價值推回1美元，而不是利用資產來擔保數位貨幣的價值。若交易員不願意買進，數位貨幣便可能進入所謂的死亡循環。TerraUSD大致能維持與美元相當的水準，但在近期市場波動劇烈下開始與美元脫勾。

CoinMarketCap數據顯示，近幾周TerraUSD的市值躥升至逾180億美元，成為全球第四大穩定幣，僅次於泰達幣（Tether）、美元硬幣（USD Coin）和幣安幣美元（Binance USD)。

另一方面，10日比特幣跟隨美股大跌，同時也受TerraUSD賣壓拖累，早盤失守30,000美元關卡，此為2021年7月以來首見，最低降至29,763.13美元，稍後回升至31,334.91美元，跌幅4.5％。