桃園市桃園區10日傍晚1輛白色轎車懸掛贓車牌，桃園警分局員警巡邏發現，隨即要求停車受檢，43歲吳姓駕駛拒絕受檢還衝撞警車，最後撞擊橋柱，遭警方逮捕。(翻攝照片)

桃園市桃園區10日傍晚1輛白色轎車懸掛贓車牌，桃園警分局員警巡邏發現，隨即要求停車受檢，43歲吳姓駕駛拒絕受檢，還加速逃逸，衝撞警車。但吳男車輛隨即隨即失控撞到橋柱，包含吳男等3男1女遭員警逮捕。

警方表示，10日18時30分許，武陵所員警於復興路舆民族路口發現自小客懸掛失竊車牌，立即尾隨示意停車受檢，該車卻加速逃逸，並於南崁溪三號橋衝撞警車後，失控撞擊橋柱，員警立即壓制逮捕吳姓駕駛等3男1女，目前進行偵查中。