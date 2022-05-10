桃園自小客掛贓車牌拒檢衝撞警 車上4人全遭逮 22:482022/05/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區10日傍晚1輛白色轎車懸掛贓車牌，桃園警分局員警巡邏發現，隨即要求停車受檢，43歲吳姓駕駛拒絕受檢還衝撞警車，最後撞擊橋柱，遭警方逮捕。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區10日傍晚1輛白色轎車懸掛贓車牌，桃園警分局員警巡邏發現，隨即要求停車受檢，43歲吳姓駕駛拒絕受檢還衝撞警車，最後撞擊橋柱，遭警方逮捕。(翻攝照片) 桃園市桃園區10日傍晚1輛白色轎車懸掛贓車牌，桃園警分局員警巡邏發現，隨即要求停車受檢，43歲吳姓駕駛拒絕受檢，還加速逃逸，衝撞警車。但吳男車輛隨即隨即失控撞到橋柱，包含吳男等3男1女遭員警逮捕。 警方表示，10日18時30分許，武陵所員警於復興路舆民族路口發現自小客懸掛失竊車牌，立即尾隨示意停車受檢，該車卻加速逃逸，並於南崁溪三號橋衝撞警車後，失控撞擊橋柱，員警立即壓制逮捕吳姓駕駛等3男1女，目前進行偵查中。 粗心駕駛未減速連撞2車 小貨車翻覆擋風玻璃碎一地 貨車突然變化車道 小客車駕駛覺被挑釁噴辣椒水釀糾紛 #員警 #懸掛 #隨即 #受檢 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男違規拒檢飆速闖紅燈 勇警尾隨攔查搜出K毒 13:002022/05/10 社會 基隆暖暖爆槍響 轎車拒盤查逃逸 警開3槍追緝中 12:122022/05/09 社會 女子駕車出遊沒油卡路中 員警推車協助脫困 17:392022/05/09 社會 男步槍掃射民宅 對方開車衝撞洩憤 04:102022/05/10 社會新聞 婦人碼頭前迷途 保大暖警即時護送溫馨返家 20:002022/05/10 社會 中市公車火警3年9件 議員籲汰換老舊車輛 17:512022/05/09 生活 聯手和運勁拍 abc好車網推中古車不二價 04:102022/05/10 財經焦點 弟媳確診大伯暴怒趕她出家門 她爆哭向里長求救 12:062022/05/10 社會 偷書賊到薪傳二手書店搬700多本書 巡邏員警人贓俱獲 16:042022/05/10 社會 排隊昏倒拒送醫 婦堅持買到快篩劑 04:102022/05/10 生活新聞 身心障礙兒外出未歸 患病臥床婦躺整天報警求助 10:112022/05/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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