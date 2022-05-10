為鼓勵長者施打疫苗，台南市政府昨（9日）宣布，即日起65歲以上的市民只要接種疫苗，即可領取500元的禮券和2劑快篩試劑，讓醫師陳志金、林氏壁大讚，這項措施比衛生紙更有吸引力，但有網友表示，該措施規定長者要在接種後3天內到衛生所憑接種紀錄卡領取，不免擔心「這樣真的會累死衛生所的工作人員，實在不應該再增加他們的工作量了」。

台南市政府昨天宣布，即日起65歲以上的市民只要接種新冠肺炎疫苗，除5月底前施打贈送的500元禮券外，還可加領2劑快篩試劑，且不分疫苗廠牌、劑次皆可領取，希望藉此鼓勵65歲以上老人家施打疫苗，衝高疫苗覆蓋率，不過快篩試劑必須在接種後3天內（不含假日）持接種紀錄卡，於衛生所上班時段前往領取。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」貼出此消息，感嘆2劑快篩試劑是比衛生紙更有吸引力的贈品，希望能藉此催出一波施打潮；前台大醫院感染科醫師林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文稱讚，「這招好像不錯齁」。

不少網友在兩篇貼文底下留言，「這招真的滿厲害」、「這個很有吸引力」、「這贈品太強了」、「這招超好，我朋友今天已經帶長輩去打疫苗了」、「500元的禮券拉不動老人家的」、「比衛生紙和摺凳還強大的終極武器出現了」，還有網友笑稱，「早打享抗體，晚打享優惠」。

不過也有人認為，「衛生所好可憐，才幾個人要做多少事」、「這樣真的會累死衛生所的工作人員，實在不應該再增加他們的工作量了」、「雖然認同這是很厲害的招，但為什麼不贈送給打滿三劑的人，反而是給這些不打疫苗的人呢」、「我覺得不打疫苗的老人應該也不會想要快篩」。