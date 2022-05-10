美股連跌3天之後，於當地時間10日大幅開高，暫時止住下跌趨勢。市場密切關注將於周三公布的消費者物價指數（CPI），以觀察美國通貨膨脹是否已見到高峰，目前市場情緒因通貨膨脹問題而顯得較為脆弱，俄烏戰爭與美聯準會的政策都會對市場走向有較大影響。

紐約股市開盤10分鐘後道瓊工業指數為32619.85點，上漲374.15點，漲幅1.16%；納斯達克11908.45點，上揚285.21點，漲幅2.45%；標普500指數達4053.41上漲62.17點，漲幅為1.56%。

美股近期大幅下跌，在過去3個交易日內，標普500指數下跌了7.2%，創美國新冠病毒疫情大流行以來的最大3天跌幅。市場擔心美聯準會強烈的緊縮可能導致經濟衰退。

財經專家指出，烏克蘭戰爭的威脅、美聯準會緊縮政策的限制，都讓市場情緒相當脆弱。

高盛集團全球首席股市策略分析師Peter Oppenheimer則相對看好美股後市，他認為這段日子的下跌已經反映了市場擔憂的一系列風險。因此，從中長期投資的角度來看，股票已經展現出吸引力。

摩根大通策略師策略分析師Marko Kolanovic也強調，聯準會已經達到最鷹派的狀態。

不過，仍有不少分析師持續看空，美國銀行分析師認為市場的下跌趨勢可能會延續到10月，標普500指數跌破4000點可能會引發更強烈的資金逃逸。摩根士丹利分析師Mike Wilson認為，這一輪回調至少會看到標普500指數近期跌到3800點，最低甚至可能會降至3460點。