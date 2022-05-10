美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）名作「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）9日由佳士得（Christie's ）在紐約拍出1.95億美元天價，打破美國藝術家作品拍賣紀錄。這幅瑪麗蓮夢露肖像畫由藝術品經銷商加戈西安（Larry Gagosian）得標。