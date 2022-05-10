安迪沃荷名作「槍擊瑪麗蓮」 拍出1.95億美元 22:452022/05/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）名作「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）9日由佳士得（Christie's ）在紐約拍出1.95億美元天價，打破美國藝術家作品拍賣紀錄。這幅瑪麗蓮夢露肖像畫由藝術品經銷商加戈西安（Larry Gagosian）得標。 電動車電池新創公司Group14 順利募資4億美元 安迪沃荷「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」 58.5億落槌 #安迪沃荷 #槍擊 #瑪麗 #億美 #拍出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ICE砸131億美元 收購貸款數據公司Black Knight 21:122022/05/05 財經 《國際金融》砸131億美元 ICE買下Black Knight 12:482022/05/05 財經 波音市值跌破千億美元 輸給SpaceX 04:102022/05/06 全球財經 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 聯準會二度升息 瑞銀財管：經濟軟著陸可期 20:022022/05/05 財經 高油價撐腰 殼牌Q1獲利改寫2008年來新高 23:212022/05/05 財經 兩岸4月進出口…兩樣情－台灣 史上最旺4月 出口值414.6億美元 04:102022/05/10 財經要聞 北市接連2起槍擊案 警凌晨掃蕩黑幫據點 10:292022/05/09 社會 連4降 陸4月外匯存底大降682.7億美元 17:322022/05/07 財經 《貿易》4月出口連22紅 同期第3高(2-2) 17:092022/05/09 財經 北市又傳槍響！民宅遭轟7槍全彈孔 如芳明館槍擊翻版 12:372022/05/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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