美4月小型企業樂觀指數 維持於2020年4月以來最低 22:452022/05/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國獨立企業聯盟（NFIB）最新調查顯示，小型企業樂觀指數4月與3月數據同為93.2，維持於2020年4月以來最低水平。儘管此數據優於市場預估的跌至92.9，並中斷前三個月下滑趨勢。但通膨升溫與勞力短缺仍持續困擾小型企業，連帶打擊他們對於短期經濟展望的信心。 陸4月服務業製造業PMI連2個月創新低 經濟景氣持續下滑 陸港觀盤－政策底、市場底 陸股後市可期 #小型企業 #樂觀指數 #來最低 #數據 #美國獨立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AI背後大解密 信義房屋數位轉型擁抱數位人才 09:002022/05/02 生活 美國上周初領失業救濟人數 高於市場預期 22:322022/05/05 財經 金融業首次女力技術年會5／19登場 展現「靚」爭力 14:422022/05/04 財經 美4月新增就業人口 優於預期 04:102022/05/07 財經要聞 優於全球平均水準 IDC：陸網路市場 破百億美元 04:102022/05/06 全球財經 台電數據創新講座 引領能源轉型 04:102022/05/04 產業特刊 股價指數期貨贏家專欄－美道瓊指數 短線賣壓待消化 04:102022/05/03 財經要聞 通膨時代 基建業脫穎而出 04:102022/05/10 投資理財 Appier單季營業利益 首次轉正 04:102022/05/10 產業．科技 台南建置不動產大數據分析平台 13:562022/05/03 區域情報-台南 北市府今啟動分艙分流防疫 柯P要求聯醫研究兒童混打疫苗國際數據 11:182022/05/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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