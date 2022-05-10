美國獨立企業聯盟（NFIB）最新調查顯示，小型企業樂觀指數4月與3月數據同為93.2，維持於2020年4月以來最低水平。儘管此數據優於市場預估的跌至92.9，並中斷前三個月下滑趨勢。但通膨升溫與勞力短缺仍持續困擾小型企業，連帶打擊他們對於短期經濟展望的信心。