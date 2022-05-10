35歲大陸流量女神楊冪，不僅擁有精緻五官，凹凸有致的姣好身材，更是令人稱羨不已，一舉一動都能造成話題，私下穿搭也總是能掀起模仿風潮，近日，她遭路透參與最新一季的自助遠行真人秀《花兒與少年》，而生圖也在網上流傳，引起熱議。

楊冪有別於螢幕前的甜美華麗形象，私下多以街頭風或活潑少女風為主，近日她穿上白色短版背心外搭黑色外套，下半身是格紋「睡褲」，頭帶黑色鴨舌帽與頸鏈，整體看起來休閒酷帥中又不失性感。

尤其小背心低胸又貼身設計，讓她凹凸有致曲線一覽無遺，雖然身材纖細但卻非常有料，讓粉絲都驚呼「辣死我了」、「好美好會穿」、「只有楊冪穿睡褲也潮」、「楊冪私服永遠的神」。

楊冪好身材全都露。(圖／取自微博)

楊冪造型多變，都能輕鬆駕馭。(圖／取自微博)

其實，之前楊冪就被曝光另一個造型的生圖，只見她穿上寬鬆的卡其色洋裝搭配黃色帽子，綁上雙馬尾，瞬間減齡不少，多變的造型也讓粉絲直呼「昨天乖的我當媽，今天辣的我躺下」、「昨天是女兒，今天是老婆」。

楊冪出道以來一直保有苗條的體態，尤其一雙細長鉛筆腿更是吸睛，讓她被封為「腿精」，即使已是一個孩子的媽，依舊保養得宜，讓人稱羨不已。