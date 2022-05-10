德國智庫歐洲經濟研究中心（ZEW） 10日公布，德國5月經濟信心指數從4月的負41升至負34.3，優於分析師預估的負44.5。儘管該指數仍處於負值，但專家對於德國經濟展望的悲觀程度已有改善。5月經濟現況指數從4月的負30.8跌至負36.5，不如分析師預估的負35。