德5月經濟信心指數小幅改善 22:452022/05/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國智庫歐洲經濟研究中心（ZEW） 10日公布，德國5月經濟信心指數從4月的負41升至負34.3，優於分析師預估的負44.5。儘管該指數仍處於負值，但專家對於德國經濟展望的悲觀程度已有改善。5月經濟現況指數從4月的負30.8跌至負36.5，不如分析師預估的負35。 《國際經濟》德國3月工業產出下滑 遠超出預期 新北哈客青年智庫團 走出戶外淨山守護山林 #的負 #信心指數 #德國 #至負 #智庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國馬牌輪胎七代SportContact 7首發登台 19:002022/05/06 汽車情報-汽車新聞 澤倫斯基邀訪烏克蘭 蕭茲：外交部長很快會去 11:352022/05/07 國際 環球晶4月合併營收52.58億 Q2面臨這關卡 10:222022/05/10 財經 女歌手2年不見德國男友 全身包緊緊差點抱錯人 11:532022/05/07 娛樂 不斷更新》德國外長拜訪布查 化解與烏克蘭矛盾 18:572022/05/10 國際 澤倫斯基：烏克蘭曾趕走納粹 今日也將戰勝俄國 00:062022/05/10 國際 俄慶勝利日 普丁澤倫斯基隔空較勁 04:102022/05/10 國際大事 德國推出逾4000億元補助 向晶片製造商招手 14:062022/05/06 國際 不斷更新》5／9勝利日也是「世界末日」 普丁回應了 18:552022/05/06 國際 勝利日前夕 俄媒柏林辦公室發現爆裂物 15:022022/05/08 國際 德防長帶兒子搭軍機出遊 在野黨議員撻伐 21:212022/05/10 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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