海洋探測船「鸚鵡螺號」(E/V Nautilus在夏威夷外海的海底發現一個奇特的地型，看起來像一條「黃磚路」，很容易讓人們聯想到傳說的失落文明亞特蘭提斯，那麼真相是什麼呢？

有趣的工程(InterestingengIneering)報導，研究小組對夏威夷的帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區(PMNM)，一處名為 Lili'uokalani的海底火山進行調查，利用水下遙控潛艇，對海底環境展開詳細攝影。PNMM 是世界上最大的海洋保護區，總面積達到151萬平方公里。

Follow the 'Yellow Brick Road' to Geologic Features of Liliʻuokalani Ridge Seamounts | Nautilus Live

原本科學家都在研究海底山脈的地質和生物系統，然而有一部分卻不尋常，它看起來像是一塊一塊方磚所舖成的路，雖然已有破損，但是每一塊「磈」的大小規格都很類似，實在很像人工形成的。

一名科學家以兒童小說《綠野仙踪》中的「黃磚路」來形容；而另一位科學家則說：「這是通往亞特蘭提斯的道路?」確實很像某種古代遺址。

不過，科學家認為，這是一種自然現象，是海底火山多次噴發，產生的加熱、冷卻形成的應力，造成這種90度角的裂縫，看起來也就像是磚塊了。

鸚鵡螺號是由海洋探索基金會(Ocean Exploration Trust)營運，它們樂於分享自己的調查與冒險經歷，並讓觀眾親眼目睹遙控潛水艇在海洋深處捕捉到的畫面。