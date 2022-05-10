女星林予晞氣質出眾擁有文青靈魂，當過空服員的她被譽為「最正空姐」，除了以演員身份活躍於電視劇外，還寫專欄出書並精研攝影技術，日前曾為啦啦隊女神峮峮拍攝寫真集《QUNing》。她近日參加實境節目《花甲少年趣旅行》，被方文琳交棒「玉女掌門人」頭銜，被是元介虧她「一朝成為擋泥板女神」。林予晞今(10日)心血來潮發文，細數身邊夥伴竟滿滿的處女跟雙魚座，直呼：「世界是不是只剩你們在工作？」

林予晞今(10日)在臉書發文細數身邊夥伴，包括「經紀人、陪我拍戲的同事、幫我拍展覽紀錄的同事、攝影集主編、專欄主編」，都是處女座，而「畫廊partner(合夥人)、牙醫、物理治療師、健身教練之一」卻又全是雙魚座；她笑說：「這世界上是不是只剩下你們在工作？為何身邊放眼望去同事都是處女雙魚，這個比例太高了吧？被對宮夾在中間毆打的感覺，94絕讚！！ #工作狂是你們無誤」。

無巧不巧，昨(9日)網路上瘋傳的星座解析文，正好提到「最沒人緣的星座是？中肯答案超意外」，內文提到有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文問：「想問一下大家討厭哪個星座？」，網民紛紛回應：「處女真的太龜毛，做事拘謹到一點寬鬆程度都沒有」「處女真的是我的冠軍....完美主義到太誇張」、「雙魚根本一點都不浪漫，超失敗」、「處女座吧，總一堆毛，要人家配合，霸道的很」、「雙魚座，永遠都在雙標，還有，真的一點都不浪漫專情好嗎？」、「雙魚真的雙標到不行」。

這兩個新出爐的「最沒人緣星座」，正好「對宮夾擊」林予晞的生活圈，不過在她眼中的處女和雙魚座，都是做起事來相當投入的「工作狂無誤」；粉絲也給予迴響：「看來你有處女情結?（林予晞：肯定是了！）」、「我也是被雙魚夾攻」、「處女就親力親為吶～～～（林：我真的覺得孔明也是處女座）」、「感覺雙魚就是在照顧妳的身心，處女就是幫妳安排好工作行程」、「聽說雙魚座是隱藏版的處女座（林：對）」、「雙魚～工作狂沒錯」，3小時近7千人讚，討論反應熱烈。