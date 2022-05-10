寶雅國際（5904）10日公佈4月合併營收達15.0億元，月增2.42％、年增3.56％。累計前4月合併營收62.1億元，較去年同期61.7億元微增0.70％。

遠百（2903）則因疫情增溫衝擊，4月合併營收25.55億元、較去年同期減少13.23％；累計前4月合併營收116.18億元，與去年同期年減5.45％。

寶雅截至4月底為止，全台共有292間寶雅、36間寶家，除了持續展店，數位布局，包括POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買等綜效逐步顯現；寶雅統計，疫情讓民眾生活習慣產生巨大改變，重視健康維持與日常防疫，市面上酵素飲，口味單一且不易入飲，今年POYA寶雅首度與保健品領導品牌大漢酵素生技攜手研發推出「POYA Care x大漢酵素」，價格親民好入手，且可方便隨身攜帶，有望帶動新一波業績，

遠百旗下遠東百貨與轉投資遠東SOGO、愛買量販，受到疫情升溫衝擊，儘管值母親節檔期前哨戰化妝品採購促銷，仍敵不過疫情干擾，人流與業績均減少，其中遠東百貨即使有遠百竹北新開店業績挹注，4月業績仍有2.45％微幅衰退，累計前4月業績較去年同期增長11.22％。