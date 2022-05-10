男騎士「口罩擋車牌」與警當街追逐 影片曝光他下場慘了（約在40秒處，取自「爆料公社」）

夜路走多碰到鬼！新北市大漢橋日前有名騎士不但違規行駛快車道、不騎機車道，甚至用「口罩擋車牌」，當場被警車逮住，但騎士還一路飆駛逃逸，先是從外線切到內線，最後才被警車擋住前方遭逮，影片曝光網友笑說「口罩本來就是這樣用的」、「口罩新用途？好孩子不要學」。

「爆料公社」日前有網友分享2段影片，影片中1輛摩托車在行經板橋、新莊區的大漢橋時，誤從機車道行駛到左側的快車道，此外騎士還用「口罩擋住車牌」，隨即遭後方警巡摩托車示意停路邊，沒想到騎士竟開始與警追逐，先是從外車道切進內車道，車速相當快，而警車一直在旁邊緊緊跟著。

男騎士「口罩擋車牌」與警當街追逐 影片曝光他下場慘了（取自「爆料公社」）

影片中該名騎士不願乖乖就範，就這樣在橋上行駛了一大段距離，在接近下橋處準備在從內車道切回外車道時，因放滿車速讓警車有機會開到前方擋住，騎士最後才停在路中就範；影片被分享到臉書「爆料公社」上，網友笑說「口罩新用途？！好孩子不要學」。

其他網友紛紛留言「想要路權卻不想換車」、「口罩本來就是這樣用的，是這幾年疫情才開始戴到臉上的」、「台灣的警匪追逐跟美國的差好多」、「真該修法遮蔽視同無牌車不得上路，直接沒收」、「大漢橋，常見摩托車衝快車道，早已見怪不怪」、「夜路走多終究會碰到鬼」。