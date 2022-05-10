澎湃新聞10日報導，大陸部分地區近期陸續公布常態化核酸檢測實施辦法，對核酸檢測頻次、常態化核酸檢測人群等事項逐一規定，從 重點人員1天1檢、2天1檢、3天1檢到常態人群5天1檢、最多到7天1檢，不一而足。

江西省衛健委微信公號10日消息，江西省出台了《關於我省建立常態化核酸檢測服務機制的指導意見》。消息稱，在當前情況下，各地將對非重點崗位、非特殊行業、非公共場所及非暴露型服務行業人員的普通人群，實行3天1檢，這樣既可盡早及時發現社會面可能潛在的陽性感染者，同時核酸檢測陰性證明又可作為人員有序流動的依據。

重點人群方面，各地將對醫療機構、監所、養老福利機構、口岸檢疫和邊防檢查、隔離場所、冷鏈相關企業等重點場所從業人員實行1天1檢。

對工業企業（含建築工地）、文體旅遊、賓館酒店、公共交通、商超、藥店、娛樂場所、理髮美容、快遞外賣、農貿市場、批發市場、家政服務、環衛、物業保潔、保安、餐飲服務等高風險暴露人群實行2天1檢。

遼寧大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部自5月10日起，各區市縣（先導區）常態化核酸檢測採樣點正式啟用，在全市範圍開展每周一次的常態化核酸檢測篩查。

e大連APP將在每次採樣後第5日開始彈窗提醒下次應採樣檢測時間，方便市民掌握，按時進行採樣檢測。

大連市防指稱，新冠病毒一般潛伏期1-14天，多為3-7天，考慮病毒傳播規律，在常態化情況下，低風險人群每7天參加一次常態化核酸檢測是合適的，但不宜超過7天。

安徽合肥規定，除重點人員外，今後每5天開展1次常態化免費核酸檢測。

合肥已經「清零」，也沒發生新疫情，市疫情防控應急指揮部仍以合肥是千萬人口城市，且是交通樞紐為由，實施常態化核酸檢測。

根據合肥市疫情防控應急指揮部10日發布的通告，醫療機構發熱門診等重點人員一天一檢外。公車、計程車及網約車司機，快遞員、外賣騎手，農貿（批發）市場從業人員，建築工地工人等一周兩檢。大中小學和幼教機構師生員工繼續按照每天不少於20％比例進行抽樣檢測。

江西省疫情防控應急指揮部介紹，各地將對未按要求實行1天1檢、2天1檢或3天1檢的應檢未檢人群，實行健康碼「灰碼」提醒管理，「灰碼」人員核酸檢測結果出來後為陰性的自動轉回綠碼。灰碼時間超過12小時仍未完成核酸檢測的人員將賦予黃碼，黃碼人員嚴格限制進入人群密集的公共場所。

大連市一樣，對超過7天未進行核酸檢測人員，e大連通行碼將賦「灰碼」。

合肥市疫情防控應急指揮部指出，即將啟動的常態化免費核酸檢測設置120小時（5天）有效期，120小時內需完成一次核酸採樣檢測。無故不按規定頻次進行核酸檢測者，將通過安康碼彈窗提醒，如仍不及時檢測、申訴，安康碼使用將受限。