美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）今天表示，俄羅斯總統普丁不會在對烏克蘭東部頓巴斯地區的攻勢後就結束對烏戰事，而是決心要建立通到聶斯特河沿岸地區的陸橋。

聶斯特河沿岸（Transnistria）地區位在烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

海恩斯在國會參議院作證時說：「我們評估蒲亭總統準備在烏克蘭進行長期戰鬥，他仍打算達成超越頓巴斯地區（Donbas）的目標。」

她說：「普丁很可能認為俄羅斯比對手更有能力和意願承受挑戰，他可能寄望美國和歐洲聯盟的決心會隨著糧食短缺、通貨膨脹和能源價格問題惡化而減弱。」

海恩斯並預測，普丁行事料將變得更難預測，可能會下令俄國實施戒嚴，以支持他對烏克蘭的野心。

但她表示，除非俄國面臨「生存威脅」，蒲亭不太可能會下令動用核武器。（譯者：林治平）1110510