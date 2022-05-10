聯準會（Fed）周一（9日）發布半年度金融穩定報告警告，高通膨、股市與商品市場大幅波動與俄烏戰爭，已成為美國金融系統面臨的主要風險。

報告表示，美國公債殖利率急升、戰爭導致油市陷入混亂與其他因素已使得金融系統的某些領域陷入緊張，Fed提到，「雖然這些壓力沒有像過去部分事件如此極端，但突然惡化的風險似乎已高出正常水準。」

這份報告是自去年秋季以來首度對美國金融市場快速變化進行評估。這些變化包括Fed加快緊縮貨幣政策速度與全球利率普遍上升、高通膨持續時間比預期更久與俄羅斯入侵烏克蘭事件等。

Fed還提到，為抑止通膨所進行的調高利率與緊縮政策，使得美國股債市近期波動格外明顯。不過報告也指出，即使在俄烏戰爭爆發前，美國通膨就比預期更高、持續時間也更長，然而通膨前景的不確定性也對金融狀況和經濟活動構成風險。

它並且警告，金融市場的波動升高也對市場流動性造成部分壓力。在過去6個月這段期間，美債殖利率急遽走揚、股市暴跌，至於公司債市場的信用利差也明顯擴大。

此外該報告還納入紐約聯準銀行對華爾街人士進行的最近訪調。在問及美國金融系統面臨的顯著風險時，有77％指出是俄羅斯入侵烏克蘭。事實上Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）在聲明中，也對俄烏戰爭引發的潛在風險提出預警，解釋該戰爭導致商品價格劇烈波動、甚至觸發融資催繳令，使得大型金融機構暴露在風險當中。

其次有68％稱通膨持續居高不下與Fed過度緊縮，不利美國金融穩定，至於認為是風險資產遭到修正的則有半數受訪者。

還有41％表示外資從美國資產撤出令人感到擔憂。然而值得關注的是，它與俄羅斯入侵烏克蘭事件，是在此次調查中首度被經濟學家與市場參與者提出可能對金融系統造成威脅。