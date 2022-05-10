醫估確診今破7萬卻「只有5萬」 陳時中：黑數一定會有

國內新冠肺炎今（10）日新增50780例本土確診，精神科醫師沈政男原本預估恐達7萬例，會有如此差距，他認為是人流移動下降導致，靠著民眾自發升級應變，估計原本高峰日將往後延，且單日確診從30萬人降至20萬人。

沈政男今晚在臉書發文指出，今天新增5萬例跟三天前的4萬6差不了多少，必須考慮黑數與Rt值兩個因素，認為北北基桃因為確診量能緊繃，已經出現黑數了，但若觀察連日中重症比例變化，社區內的黑數並沒有太多，因此確診曲線應是被Rt值影響而下降。

沈政男解釋，R值下降的有力證據，就是人流指數明顯下降，降到比去年五月疫情的一半還低，等於是一種「民間自發升級」，觀察母親節檔期，是不是沒有先前熱鬧？因此可以預測全台高峰將會延後，原本是5月18日，有可能延後十天，來到5月28日，而高峰原本是新增30萬，也會降到20萬。

沈政男補充說明，我在4月15日就預估，二十六天後，也就是5月11日會破十萬，「這不是不準，而是Rt值改變了」，曲線已經被民眾自發升級壓平一些了，再觀察幾天，會更加清楚。

至於台灣確診死亡數會不會飆升，沈政南認為目前死亡率是萬分之二到三，是因為安養院守得好，沒有讓超高齡長者大幅感染，如果繼續保持下去，台灣有機會創造死亡率新低，超越韓國、新加坡與紐西蘭。