台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)10日舉辦第十一屆第一次會員大會，同時進行協會理監事改選，新任理監事成員的企業都是各連鎖行業領導品牌，新任理事長由副理事長、三商家購（美廉社）董事長陳翔玢接任。

陳翔玢指出，接下重責大任還是希望做好會員服務，協助產業不斷升級。目前協會主要建構產業發展平台，推升人才培育的價值，提供產業發展資訊，與時俱進推動連鎖業經營升級，創新科技應用，鼓勵會員正派經營、重視社會責任、追求永續發展。一貫堅持「同行不是冤家，異業可以為師」，TCFA期盼連鎖產業共好共榮。

近兩年多來服務業經營大挑戰，面臨諸多防疫問題及經營轉型升級的壓力，在大環境變化及景氣波動的關鍵時刻，領導品牌都面對一次次的自我突破，創新求變；協會理監事團隊的企業無疑代表台灣連鎖產業數十年來發展的軌跡，包括曼都、三商餐飲、杏一、和德昌（麥當勞）、全家、信義房屋、新東陽、金格、統一超商、全聯、寶島眼鏡、瓦城泰統、三商行、天仁、名留、揚秦（麥味登）、安心（摩斯漢堡）、麗嬰房、何嘉仁、阿瘦、大成集團、頂呱呱、引雅珠寶、媚登峰、管家婆科技（禮客時尚館）、聯發國際(歇腳亭)、萊爾富、義美、鬍鬚張、金石堂等。

TCFA自1991年創立以來，31年來總計300多家會員企業提供60多萬人就業機會，店舖數超過三萬多家，每年營業產值近兩兆元；為因應市場變化，連鎖品牌數及店數年年都有波動，今年台灣連鎖店年鑑普查台灣地區連鎖店數，登錄及調查時間為今年1至3月，主要普查2021年連鎖品牌發展情況，不包括流動餐車攤販型品牌，以三家店的品牌為基本對象，調查結果為，台灣地區連鎖總數2,872家，比前一年小幅下滑0.6％；整體總店數為116,415店，比前一年小幅成長2.9％，其中各業態中，以綜合零售業新增品牌的總家數成長最多，生活服務業品牌開店的總店數增加最多。