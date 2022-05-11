俄羅斯總統普丁在5月9日「勝利日」演說中，除了重申對烏克蘭「特別軍事行動」的正當性外，同時不忘警告北約是對於俄羅斯明顯的威脅，然而芬蘭和瑞典分別將在本月12日與15日討論是否加入北約。對此，前民進黨立委郭正亮認為，芬蘭若加入北約，這樣一來芬蘭將成為「烏克蘭2.0」，甚至是「第2個炸彈」。

「宅神」朱學恒Youtube頻道。

郭正亮10日在宅神朱學恒的臉書直播節目中表示，現在不只烏東還沒打完，芬蘭和瑞典分別將在本月12日與15日討論是否加入北約，如果兩國都通過，北約在6月的時候有一場諾曼第高峰會，而美國目前明擺著只要芬蘭提出申請，就會用最快速度同意讓其加入北約，目前看起來芬蘭選擇加入的機率非常高。

郭正亮認為，芬蘭若加入北約，這樣一來芬蘭將成為「烏克蘭2.0」，甚至是「第2個炸彈」，嚴重程度也相當高，因為芬蘭的邊境非常長，而且涉及芬蘭灣，而芬蘭灣就涉及俄羅斯的聖彼得堡，聖彼得堡是俄羅斯的「上海」，俄羅斯有六分之一的產品是經過聖彼得堡出口，而芬蘭灣就直接卡住聖彼得堡的咽喉。

而且俄羅斯位於波羅的海的艦隊，一出來就碰上芬蘭灣，如果芬蘭加入北約，等於整個波羅的海艦隊就被悶在裡面，嚴重程度可見一般，郭正亮認為，屆時波羅的海的核動力潛艦一定會開進芬蘭灣「示威」，甚至不排除普丁將在俄芬邊境進行大規模的「核武」級別演習，如果這樣的話，情況將會變得相當麻煩。

宅神驚訝反問郭正亮，「所以芬蘭針對性很強烈，可能會有核試爆的演習？這個聽起來真的很嚴重」。