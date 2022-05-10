馬來西亞人氣網紅沛妤（Pei Yu）有甜美臉蛋加上火辣身材，時不時會在社群放送養眼照，光是IG就有超過95萬粉絲追蹤，每每更新照片都掀起暴動；日前沛妤曬出一張戴著口罩的日常照，身穿一件短版上衣裡面還有網狀內衣，南半球炸出下擺的洞洞，好身材藏不住。

沛妤8日在IG發文，俏皮地表示，「我一年想要兩次六個月的假期」，她喊出想要放長假的心聲，似乎在透露因為工作太繁忙，無法好好休息；她也附上一張罕見穿比較多的布料的休閒照，紮起俐落馬尾，身上穿了黑色短版上衣搭配粉藕色長褲，露出結實小蠻腰。

沛妤休閒穿搭裡面內衣超心機，南半球全被看光。(圖/ 摘自沛妤Pei Yu IG)

沒想到沛妤穿搭心機太深，原來在短版上衣底下還有一件網狀內衣，讓沛妤超兇魂圓南半球直接炸出一個個小洞，傲人身材全被看光，辣度破表：一直以來沛妤的性感從不讓粉絲失望，休閒穿搭也能那麼辣，讓人看了臉紅心跳。

大票網友看到沛妤超犯規的穿搭，熱情在底下留言大讚，「這內衣太誇張，忍不住一直放大再放大」、「美麗又辣，大馬女神啊」、「喜歡這件內衣，外面不穿就完美了」、「眼睛很漂亮，可惜戴口罩遮住妳的臉了」；另外，也有不少粉絲溫馨地說，「好好休息一下」、「不要太累啊女神」。