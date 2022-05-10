國外有輛水泥車險擦撞「三寶休旅車」。（翻攝自臉書爆笑公社2）

最時尚的水泥灰烤漆！有網友在臉書分享1段國外影片，有輛水泥車行駛在某路段，突然有輛休旅從岔路駛出車欲左轉未注意車況，水泥車及時煞住，但是頭頂上的水泥不斷流出，直接將休旅車前半部完全覆蓋住；網友一見影片也笑翻表示「水泥洗車，這點子不錯」。

一名網友在臉書社團「爆笑公社2」發文，並上傳1段國外18秒影片，影片中有輛水泥車行駛在路上，突然1輛休旅車從岔路闖出欲左轉，水泥車急煞減速，休旅車也趕緊煞住，水泥車煞住後，下秒頭頂上的水泥不斷流出，蓋滿休旅車車頭與擋風玻璃，原PO也在貼文寫下「水泥吃到飽」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「真希望這台的配方是快乾水泥」、「想走就走，完全不看，當馬路自家的」、「真療癒」、「太好了，沒有人員傷亡，這美好的故事可以傳頌下去」、「水泥洗車，這點子不錯」、「道地水泥灰，加厚版立體塗裝」、「三寶直接變龐貝城」、「立馬變成最時尚的水泥灰烤漆」。

另外還有眼尖網友發現被水泥「灌頂」的休旅車，疑似駕駛座疑似沒關上窗戶，「窗戶好像也沒有完全關上的樣子」、「窗戶沒鎖緊，水泥吃到飽」。