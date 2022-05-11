國內新冠疫情嚴峻，加重民眾對快篩的需求，一名女網友分享友人公司發生的趣事，一名新人在歡迎會上表演才藝，示範快篩時不會打噴嚏、流眼淚的技巧，不料示範完後快篩試劑竟出現2條線，場面瞬間尷尬。該貼文被轉發到臉書上後，也讓網友笑稱，「完美示範，讓前輩們記住你」、「至少證明了，檢測方式是正確的」。

原PO在全球商業人力平台LinkedIn上發文，轉述疫情期間在友人公司發生的趣事，一名新人在疫情期間入職，團隊照慣例舉辦歡迎會，並要求新人表演才藝，因這位新人想不到特殊才藝，便決定教大家快篩時不會打噴嚏、流眼淚的技巧，並親自示範。

新人示範完後，大家還在回想剛剛她傳授的技巧，驚呼原來這樣做快篩就不會一直打噴嚏、流淚、鼻子痛時，新人卻默默開口，「那個，我快篩陽性…」，讓現場頓時鴉雀無聲。原PO友人也提到，當天下午該團隊所有人直接被消失，但幸好最後檢查結果出爐，大家都是安全的。

一名女網友分享友人公司趣事，意外引起討論。（圖／翻攝LinkedIn）

該貼文被YouTuber馬丁轉發到個人臉書粉專，不僅吸引了8000多人按讚，還掀起熱議，「完美示範，讓前輩們記住你」、「會被公司的人記一輩子」、「以一己之力讓整個團隊消失的新人」、「那個我快篩陽性，超有畫面」、「這個後勁好強」、「至少證明了，檢測方式是正確的」、「幸好是表演才藝時就發現，而不是回家後才告知，不幸中的大幸」。

也有網友好奇，「所以要怎麼快篩不會打噴嚏、流眼淚、鼻子痛」、「我比較想知道怎樣戳不會打噴嚏」、「不是啊，怎樣才不會打噴嚏要說啊」，還有人直言，「希望從此警惕該公司不要逼迫新人進行什麼才藝表演，來公司報到已經夠緊張還要被當猴子」。